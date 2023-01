Calcio | Coppa Italia | la Juventus soffre ma supera il Monza | Kean e Chiesa decisivi

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Laapproda ai quarti di finale di. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha battuto ilcol punteggio di 2-1 con le reti di Moisee Federico, che rispondono alla marcatura di Mattia Valoti. Il quadro dei quarti di finale è dunque completo con lache affronterà la Lazio. Il match sembra mettersi rapidamente sui binari giusti per i bianconeri: il destro di Fagioli che sfiora il palo è solo l’antipasto per il goal di Moiseall’ottavo minuto che sblocca il risultato. L’attaccante azzurro infila in rete un gran colpo di testa su un cross di McKennie, liberato da una triangolazione tra Soulé e Fagioli. Il vantaggio juventino però non dura molto: ilinterrompe il possesso palla ...