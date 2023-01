Calcio | Coppa Italia | Juventus ai quarti | superato il Monza con i gol di Kean e Chiesa

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Laapproda aidi finale di. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha battuto ilcol punteggio di 2-1 con le reti di Moisee Federico, che rispondono alla marcatura di Mattia Valoti. Il quadro deidi finale è dunque completo con lache affronterà la Lazio. Il match sembra mettersi rapidamente sui binari giusti per i bianconeri: il destro di Fagioli che sfiora il palo è solo l’antipasto per il goal di Moiseall’ottavo minuto che sblocca il risultato. L’attaccante azzurro infila in rete un gran colpo di testa su un cross di McKennie, liberato da una triangolazione tra Soulé e Fagioli. Il vantaggio juventino però non dura molto: il ...

Eurosport IT

... penetra in area e scaglia un tiro di destro potente e preciso che va a sbattere sul palo lontano prima di entrare in rete e siglare il 2 - 1 che vale il quarto diItalia il 2 febbraio contro ...Linea verde Se contro il Napoli si era vista dal 1' una Juve 'quasi reale', per l'esordio bianconero inItalia Allegri (squalificato) e Landucci (in panca) puntano sulla linea verde, ... Juventus - Monza live: Calcio - Coppa Italia A Torino, Juventus batte Monza 2-1 (1-1). Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli (29' st Di Maria), Paredes, Miretti (15' st Locatelli ...Juventus-Monza 2-1: Chiesa spinge la Signora in Coppa Italia La rete alla Del Piero del numero 7 decide un match equilibrato. Di Kean e Valoti gli altri gol. Nel turno successivo Madama incontrerà la ...