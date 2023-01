Calcio | Abodi | ' incontrato Gravina su Euro 2032 | sarà candidatura forte e credibile'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - “L'incontro con? Si è parlato esclusivamente delladell'Italia ad ospitare glipei delper renderla, autorevole e competitiva”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, commentando, a margine del Premio Biscardi l'esito dell'incontro di questa mattina con il numero uno della Feder, Gabriele. “necessaria una collaborazione interministeriale -ha aggiunto- ci servirà per dare sostegno e sostanza alladell'Italia”. Il ministro per lo sport, tornando poi sulle polemiche trae il presidente della Lega di serie A Lorenzo Casini sulla ...

"Abbiamo bisogno di un cambiamento, certe cose se si vogliono dire si dicono in un rapporto bilaterale". Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea, rispondendo a una domanda sulla polemica tra Casini e Gravina per la Supercoppa giocata in Arabia Saudita, durante il suo intervento al Premio 'Biscardi'. "Poi ci può essere un dibattito sul ..."Non si può essere tifosi e delinquenti: o si è tifosi o delinquenti". Così il ministro dello Sport Andreatorna sugli incidenti tra tifosi di Badia al Pino e commenta la decisione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di vietare per due mesi le trasferte ai sostenitori di Roma e Napoli: "È ... Abodi, Supercoppa Meglio luoghi con vita democratica - Calcio 'Non si può essere tifosi e delinquenti, o si è tifosi o si è delinquenti'.ROMA (ITALPRESS) - 'La soluzione giusta e che condivido è quella ...Le parole del Ministro dello Sport: "Vogliamo rendere gli stadi sempre più intelligenti tecnologicamente, fare sì che entrino tanti bambini e che siano in una condizione di socialità e di piacere, inv ...