Calaiò | “Napoli | la Cremonese ha fatto capire che bisogna stare sempre sul pezzo e non sottovalutare niente' '

(Di giovedì 19 gennaio 2023): “Ildeve accantonare sia la vittoria contro la Juventus che la sconfitta contro la…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Emanuele, ex calciatore del. Queste le sue parole: “La prestazione delcontro la? Penso che come si deve accantonare la vittoria contro la Juventus, si debba accantonare anche questa sconfitta. Ilha preso un po’ sotto gamba la partita, magari qualche giocatore è venuto meno perché è stato sottovalutato qualcosa. Adesso ci si concentra su Champions League e campionato senza fare drammi. Penso che la cultura italiana sia sbagliata dai settori giovanili dove nelle scuole calcio si pensa più al risultato che alla crescita del ...

CalcioNapoli24

A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex attaccante delEmanuele, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Emanuele, ex attaccante dele ex dirigente della Salernitana, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera:sulTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie ESCLUSIVA - Calaiò: "Il mio problema si chiamava Zalayeta. Reja ...