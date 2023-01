Brighton | Trossard ai saluti | c’è la super offerta dalla Premier

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Leandropronto a lasciare ildopo la rottura delle ultime settimane: vicino l’accordo Secondo quanto riportato dal The Athletic, Leandroè prossimo all’addio al. Il centrocampista, in rottura con il club allenato da De Zerbi, è infatti vicino al passaggio all’Arsenal per la cifra di 31 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Novità attese nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

...è il rinforzo per l'attacco dell'Arsenal, quello così necessario dopo l'infortunio di Gabriel Jesus al Mondiale. Doveva essere Mykhailo Mudryk, alla fine sarà il belga prelevato dal...... sembra che il club di Londra si sia orientato sull'italiano dopo che la pistadaldi De Zerbi, è andata in fumo (si attende la firma del centrocampista con l'Arsenal). Probabile ... L'Arsenal ha trovato l'accordo con il Brighton: vicino Trossard per 31 milioni di euro La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Aspettando un colpo di calciomercato, che difficilmente ci sarà nel nostro campionato, in Europa non badano proprio a spese.