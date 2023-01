Bremer in tilt con Osimhen | Caressa | “La peggior partita di un difensore nella storia”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)incon: a proposito di ciòdice che è ladi unche ha mai visto Fabioha stilato la classica Top 11 settimanale della diciottesima giornata di Serie A. Il giornalista di Sky Sport ha sottolineato la performance negativa didurante Napoli-Juventus: “Raramente ho visto uncosì in difficoltà in unadi alto livello, è andato completamente in. Proprioato mentalmente. Probabilmente gli interventi sbagliati gli hanno portato dietro una serie di problemi concatenati di carattere psicologico. Ha giocato forse la ...

AreaNapoli.it

... il raddoppio di Kavaratskhelia (svarione di) e la risposta di Di Maria, entrato in area ... con la Juve ine messa al tappeto dai colpi di Rrahmani, dello scatenato Osimhen e di Elmas. La ...L'unico squillo bianconero nel primo tempo arriva al 20 :fa partire l'azione e prova ad ... L'Inter va in, la Juve prende in mano il match e al 65 raddoppia. Danilo trova la deviazione al ... Caressa: 'La peggiore partita di un difensore nella storia. Non voglio essere cattivo' In un video su Youtube, il giornalista sportivo Fabio Caressa ha commentato la prestazione horror di un difensore del campionato italiano.Venerdì ha interrotto l'imbattibilità della porta della Juve dopo 8 giornate e mandato in tilt tutti - Bremer più degli altri ...