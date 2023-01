Brasile | il parere di Ronaldo decisivo per il CT | il fenomeno vuole Ancelotti

(Di giovedì 19 gennaio 2023)sta svolgendo un ruolo importante per trovare il nuovo ct del: il suo candidato preferito èSecondo quanto riportano i media brasiliani, nella ricerca del nuovo ct delci sarebbe anche la presenza di. Ilsi sarebbe messo in contratto con la Federcalcio verdeoro, interferendo con il lavoro del presidente Ednaldo Rodrigues. Quest’ultimo infatti ha programmato un viaggio in Europa per convincere Luis Enrique, mentrevorrebbe Carlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

...con Peugeot e - 2008 e Opel Mokka - e anche se su questo c'è ancora in giro qualche...C3 che a sua volta dovrebbe essere ispirato alla C3 che da qualche tempo viene venduta in India ema ...Commenta per primo Ilsta cercando il nuovo ct dopo l'addio di Tite . Come riportato dai media brasiliani, nel processo decisionale peserà molto ildi Ronaldo . L'ex Inter e Milan vorrebbe Carlo Ancelotti . Brasile, il parere di Ronaldo sarà determinante per la scelta del CT. Il Fenomeno vuole Ancelotti Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Una tragedia si è consumata in mare nella spiaggia di Camaçari a João Pessoa. I genitori hanno tentato di salvare il figlio, ma sono affogati entrambi.