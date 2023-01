Brasile | governo Lula cambia i vertici della polizia federale in 18 stati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Brasilia, 19 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministroGiustizia brasiliano Flavio Dino ha ufficializzato il licenziamento di 18 capie la sostituzione di 26 dei 27 dirigenti regionalistradale, una decisione non dovuta agli attacchi ai palazzi istituzionali dell'8 gennaio, ma che era già prevista dal nuovodi Luiz Inácioda Silva. L'unico sovrintendente regionale delStradaleche resta al suo posto è quello di Piauí, mentre per quanto riguarda la, lasceranno il loro posto i capi di Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rondonia, Santa Catarina, Goiás, Rio de ...