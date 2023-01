Brasile | due nomi per il dopo Tite | svelata la preferenza di Ronaldo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dalla finale del Mondiale in Qatar è passato ormai un mese e la delusione dei tifosi brasiliani per l’uscita anzitempo della propria Nazionale è ancora palpabile, ildi, infatti, fu eliminato ai calci di rigore in maniera inspiegabile dalla Croazia dell’eterno Modric. Tutti si aspettavano unpiù agguerrito pronto a dare battaglia fino alla fine alle contendenti al titolo, soprattuttole ultime annate non proprio rosee per la Nazionale verdeoro nessuno si sarebbe aspettato un epilogo così amaro al Mondiale in Qatar.il Fenomeno (Photo by Buda Mendes/Getty Images)Il parere del Fenomeno sarà determinantel’eliminazione contro i croati il misterha voluto immediatamente risolvere il suo contratto con la Nazionale ...