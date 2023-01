Brasile | Ancelotti tra i candidati per la panchina verdeoro

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Secondo quanto riportato da Uol Esporte, la Federcalcio brasiliana sarebbe sulle tracce di Carlo, per il ruolo di CT della nazionale. L’allenatore tuttavia ha ribadito più volte come non abbia avuto contatti con il, sottolineando la sua volontà di rimanere sulladel Real Madrid. Intanto il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, traccia l’identikit dell’allenatore desiderato: “Vogliamo un allenatore di prestigio, che possa darci un livello di gioco adeguato al valore degli atleti e che giochi un calcio offensivo. Faremo tutto il necessario per assumere un tecnico che si dedichi al nostro”. SportFace.