Brasile | Ancelotti al timone? Insistono per un CT top

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ilalla ricerca di un allenatore di lusso: la CBF punta a Re Carlo! È un momento di svolta per il: la CBF è alla ricerca di un allenatore di prestigio, dopo la separazione da Tite. La loro prima scelta è stata José Mourinho, ma il tecnico portoghese ha rifiutato. Ora, l’obiettivo è Carlo. Il presidente federale Ednaldo Rodrigues è stato chiaro: “Vogliamo un allenatore che possa darci un livello di gioco adeguato al valore degli atleti e che giochi un calcio offensivo. Faremo tutto il necessario per assumere un tecnico che si dedichi al nostro“. C’è da dire cheha già un contratto in essere con il Real Madrid, che scade nel 2024. Ma c’è una carta che la CBF potrebbe giocarsi per convincere l’allenatore italiano: la loro associazione con una vecchia conoscenza ...

Corriere dello Sport

...Federcalcio brasiliana sarebbe sulle tracce di Carlo, per il ruolo di CT della nazionale verdeoro. L'allenatore tuttavia ha ribadito più volte come non abbia avuto contatti con il,...Ronaldo sta svolgendo un ruolo importante per trovare il nuovo ct del: il suo candidato preferito èSecondo quanto riportano i media brasiliani, nella ricerca del nuovo ct delci sarebbe anche la presenza di Ronaldo. Il Fenomeno si sarebbe ... "Il Brasile cerca un ct top e insiste per avere Ancelotti" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Brasile ha aperto ufficialmente il casting per individuare il nuovo commissario tecnico della Nazionale dopo la risoluzione del contratto di Tite. Al processo decisionale dovrebbe ...