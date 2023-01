Brad Pitt | richiesta per un suo film cestinata due volte da un coro di Bolzano

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La produzione targatavoleva utilizzare un brano delamatoriale diChoriosum. Le due mail inviate inglese alperò sono state cestinate, perché gli organizzatori pensavano si trattasse di uno scherzo. Solo al terzo tentativo gli americani sono riusciti a mettersi in contatto con i bolzanini e l’accordo è stato subito trovato. A raccontare l’episodio è il direttore delHannes Knollseisen che ha così spiegato ad Ansa: “Nell’autunno del 2018 ricevemmo una mail di un certo Terry D’Ambrosio, che aveva trovato il brano su YouTube e ci chiedeva l’autorizzazione per usare la registrazione per un”. Per ben duelaè stata ignorata dalche ha pensato si trattasse di un ...