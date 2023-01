Braccio di ferra sull' autonomia differenziata Rampelli | ' La Lega rallenti | rischio collasso'

Gazzetta del Sud

All'accelerazione sull' autonomia differenziata dice no Fabio Rampelli (FdI) , vice presidente della Camera. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Rampelli, di fronte la spinta della Lega per approvare ...... un gravissimo lutto ha colpito lari, la nota casa automobilistica. Come si sa la Ferrari è ...della Ferrari che ha lavorato nella scuderia dal 1962 al 1984 ed è stato per tanti anni il... Braccio di ferro sull'autonomia differenziata. Rampelli: "La Lega rallenti, rischio collasso" All'accelerazione sull' autonomia differenziata dice no Fabio Rampelli (FdI) , vice presidente della Camera. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Rampelli, di ...Il ministro dell’Economia scherza: c’era il dibattito tra lui e Mazzola. Nel Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio dovrebbe essere sciolto il nodo sul direttore generale del ministero dell’Economi ...