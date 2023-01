Borse | la Bce spaventa i mercati | stop al rally In Usa sussidi disoccupazione sotto le stime

Il Sole 24 ORE

... il CEO di Deutsche Bank Christian Sewing ha sostenuto gli sforzi della, definendo l'aumento ... Tra le principalieuropee crolla Francoforte , con una flessione dell'1,65%, si concentrano le ......Lagarde al World economic Forum di Davos e la diffusione deli verbali dell'ultima seduta della. ... Sempre pesanti le: Madrid perde l'1,8%, Parigi e Francoforte cedono l'1,7%. Milano con l'... Borse, in Europa stop al rally su timori per economia e attesa per banche centrali L’azionario del vecchio continente interrompe la più lunga serie positiva da novembre dopo che Lagarde ribadisce che continuerà ad alzare i tassi fino a che non sarà raggiunto l’obiettivo di inflazion ...Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, con il FTSE MIB finto al di sotto della soglia die 26mila punti.