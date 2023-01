Borse | Europa in calo in attesa di Lagarde a Davos e verbali Bce

Agenzia ANSA

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ......muovono tutti in territorio negativo in attesa dell'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde al World economic Forum di Davos a un dibattito sulla crescita futura dell'. Le... Borsa: Europa negativa aspetta Lagarde, Milano -1% - Economia (Money.it) Borsa di Milano oggi 19 gennaio ... (Money.it) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 gen - I mercati azionari europei si mantengono in timido rialzo a meta' seduta prima della ...Mediterraneo centro di gravita' sistema energetico europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 gen - Il rigassificatore galleggiante di Piombino sara' operativo entro maggio. E' quanto ha ...