Borsa | Wall Street apre negativa | Dj - 0 | 57% | Nasdaq - 0 | 49%

Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,57% a 33.111,70 punti, il Nasdaq cede lo 0,49% a 10.904,85 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,50% a 3.909,49 punti. . 19 gennaio 2023Sui mercati pesa la prospettiva di una nuova apertura in rosso diStreet : i futures segnano - 0,8%. Sotto tiro Tesla - 2,5% nel pre -dopo - 2% di ieri. La società di Elon Musk paga la ... Borsa: Europa negativa attende Wall Strett, Milano -0,4% (ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,57% a 33.111,70 punti, il Nasdaq cede lo 0,49% a 10.904,85 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,50% a 3.909,49 ...L'impegno ESG dà una spinta a rendimento e performance, spiegano gli esperti di Deloitte in questa intervista a WSI ...