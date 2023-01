Borsa Milano oggi | Bce falco sui tassi | Piazza Affari affonda

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Giornata negativa per le Borse europee. Il clima generale tra gli investitori è tornato di nuovo cupo, dopo che alcuni dati sugli Usa hanno indicato un effettivo rallentamento della prima economia mondiale. Contemporaneamente la presidente della Bce, Christine Lagarde, conferma la rotta suid’interesse: continueranno a crescere nei prossimi mesi per contrastare l’inflazione. Per la numero uno della banca l’indice dei prezzi al consumo nell’Eurozona rimane ancora troppo alto, tuttavia il 2023 sarà migliore rispetto alle previsioni. Insomma, ci sarà secondo la Bce una lieve flessione delle maggiori economie e non una profonda recessione. Si tratta della stessa previsione della Commissione europea. Il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam rimane sui 60 euro al megawattora. Cresce poi il valore del petrolio, con Brent e Wti in salita di quasi l’1%. A ...

Seduta in deciso calo per Piazza Affari che incassa la prima vera battuta d'arresto in un 2023 che ha visto il Ftse Mib apprezzarsi dell'8%. L'indice delle blue chip ha perso l'1,75%. Debole il gas, in rialzo il petrolio. Spread a 171 punti.