Borsa | Europa in rosso con Wall Street | timori per crescita

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le Borse europee proseguono in calo dopo l'apertura indi, con gli investitori preoccupati dai rischi di recessione dopo l'accatastarsi di una serie di dati non troppo confortanti ...

A Piazza Affari guidano i ribassi Cnh ( - 2,8%), Stm ( - 2,7%), Pirelli ( - 2,5%), A2A ( - 2,3%) e Stellantis ( - 2,3%) mentre ini comparti più in affanno sono quelli del lusso e dell'...L'Ira americano "chiaramente non puo' essere replicato in, perche' non abbiamo un'unione fiscale e quindi non possiamo usare leve fiscali. Ma qualcosa bisogna fare, questo e' il futuro dello ...Sul fronte energetico il petrolio avanza dello 0,7%, con il wti a quota 80 dollari e il brent a quota 85,6 dollari, mentre il gas continua la sua caduta, scivolando ancora una volta sotto i 60 dollari ...Borsa USA, calendario Wall Street 2023: gli orari di apertura e di chiusura straordinarie per festività. Borsa USA: il calendario 2023 di Wall Street offre una visione completa dei giorni e degli orar ...