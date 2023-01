Born to be Champions

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’Elite è di nuovo sul trono. Mercoledì scorso, Kenny Omega e i Bucks sono tornati in possesso dei titoli Trios della AEW alla fine di una lunga e variegata guerra con i Death Triangle. Un successo che probabilmente chiude definitivamente le interazioni tra loro dopo oltre tre anni. Certamente la vittoria era attesa. Nessuno ha creduto che i Triangle, sul 3-1, potessero comunque avere la chance di strapazzare l’Elite in quel modo. Di certo sono stati in grado, in AEW, di dare un senso sempre diverso ad ogni sfida. Accompagnandola con buone dosi di storytelling sin dall’inizio. Fino all’ultimo Escalera de la Muerte in cui è stato chiaro il “liberi tutti”, con una serie di sequenze spotfest fatte apposta per far esaltare il pubblico in maniera immediata. La cosa buona, rispetto al primo stint, è che l’Elite non ha più bisogno di andare col freno a mano tirato. Nella prima ...

