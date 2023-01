Bonus 150 euro | indennità una tantum per i pensionati e altre categorie | verifica requisiti e scadenza

The Wam

... che ricordiamo è stato introdotto il 1 marzo 2022 e ha incorporato molti, si tratta di una ... Per quanto riguarda le famiglie che hanno più di 4 figli, invece, l'aumento passa da 100 aeuro ...Ileuro disoccupati viene pagato a febbraio 2023 anche a chi è senza Naspi (o Dis - Coll per quanto riguarda i collaboratori). Ileuro , l' indennità una tantum introdotta dal decreto ... Bonus 150 e 200 euro a gennaio 2023: posso averli di nuovo Bonus in vista anche per chi utilizza i servizi in sharing (bici, auto e monopattini), per chi si sposta a piedi e per chi raggiunge sempre a piedi gli istituti scolastici.Il pagamento del bonus 150 euro disoccupati arriva a febbraio nella seconda fase prevista dal calendario degli accrediti. Spetta anche a chi ha terminato la Naspi. Ecco perché e chi viene escluso.