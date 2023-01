Bonelli | ' Ci sono 81 437 incidenti stradali con ferite ma Salvini si preoccupa dei monopattini'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Se non fosse ministro e vice - premier ci sarebbe da ridere. Ma il problema è che Matteocon le sue decisioni può interferire sulla vita degli italiani. sta al governo e con le sue decisioni "...

Sergio Bonelli Editore

I feritistati 108.996 (+25,7 per cento) e, purtroppo, i morti 1.450 (+15,3%)'. 'Come sempre, - conclude, - a Salvini, viene mostrata la luna e lui parla del dito, perché pur di ...... segretario di Sinistra italiana, la dichiarazione riporta 105 mila euro, quella di Angelo,... Per il magistrato Federico Cafiero De Raho le proprietàcinque più due usufrutti a Napoli e ... Il TW Magazine è tornato - Sergio Bonelli Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli snocciola al ministro delle infrastrutture i dati degli incidenti stradali ...Sono tre i delegati della Fillea Cgil di Enna che il 20 e il 21 gennaio parteciperanno al Congresso regionale della categoria che si terrà al Hotel 4 Spa Resor ...