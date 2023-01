Bologna | Thiago Motta | «Oggi prestazione corretta ma contro la Lazio non basta»

(Di giovedì 19 gennaio 2023), allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della partitala, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della partitala. Le sue dichiarazioni: «è stata una partita difficileuna squadra forte, ho avuto tanti bravi allenatori in carriera e ho cercato di prendere qualcosa da loro. La partita a Udine è stata diversa e abbiamo giocato in modo diverso, i giocatori dellaquando hanno il possesso palla ti mettono in difficoltà perché non è facile. Dobbiamo andare su contrasto ed essere più cattivi e sfruttare il recupero palla. Abbiamo dimostrato di ...

Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio agli ottavi di finale di Coppa Italia: 'La Lazio è molto forte, quando è in...... di Maximiano per Provedel (il portoghese è tornato in campo a 5 mesi dall'errore commesso proprio contro il Bologna in campionato il 14 agosto), Patric per Casale e Hysaj per Marusic. Il Bologna viene eliminato dalla Coppa Italia: decide il gol di Felipe Anderson su errore in uscita di Sosa, il peggiore dei Rossoblù insieme a ...