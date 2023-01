Bologna | Di Vaio ricorda | «Sarà sempre la partita di Mihajlovic»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Marco Di, direttore sportivo del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio Marco Di, direttore sportivo del, ha parlato a Mediaset prima del match contro la Lazio di Coppa Italia. LE PAROLE – «Sinisa ha fatto la storia dei due club. Lui è stato amato tantissimo dai propri tifosi e ogni volta che giocherannoe Lazio emergerà il suo ricordo. Sinisa è stata una persona, un uomo, un allenatore molto importante per i due club. Questo è un giorno speciale per tutti noi». CONTINUA SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

... per questo motivo bisognerà intervenire sul mercato di gennaio, Sartori e Didovranno essere ... sarà dura per Motta contro l' Udinese : ilperò, dopo la seconda sconfitta consecutiva, è ...Commenta per primo Ilvuole assolutamente portare a casa un terzino sinistro nella finestra invernale del mercato. Il primo nome sulla lista di Sartori e Di, è quello di Terzic della Fiorentina, scrive il ... Bologna, DI Vaio: "Con la Lazio sarà sempre la partita di Mihajlovic" Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Mediaset. Le sue parole: «Sinisa ha fatto la storia dei due club. Lui è stato amato tantissimo dai propri tifosi e ogni volta che ...Marco Di Vaio, ex calciatore della Lazio e ora direttore sportivo del Bologna, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Mediaset per raccontare quanto questa sfida abbia un valore particolare anche ...