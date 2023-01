Boeing e Nasa per l' aereo «green»

Italiavola & Travel –

Laha dato il via a una collaborazione con, assegnando un finanziamento nell'ambito del progetto Sustainable Flight Demonstrator, che prevede lo sviluppo di una nuova generazione di velivoli ...ha sceltocome partner per progettare, realizzare e far volare un nuovissimo aereo sperimentale in larga scala chiamato Sustainable Flight Demonstrator . Il concept dellaè un aereo ... Boeing si aggiudica il contratto per il Sustainable Flight ... NASA has issued an award to Boeing to build, test and fly a full-scale demonstrator aircraft and validate technologies aimed at lowering emissions. "It's our goal that NASA's partnership with Boeing..BA] and its industry team to lead the development and flight testing of a full-scale Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) ...