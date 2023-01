(Di giovedì 19 gennaio 2023)Rai 2 al buio Nessuno può parlare male della Supercoppa Italiana giocata a Riad, in Arabia Saudita. E’ questo quello che ha pensato Fiorello nella puntata odierna diquando ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Mentre parlava del match disputato ieri sera, lo showman si è trovato, infatti, a gestire un improvviso, che ha lasciato completamente al buio il glassallestito in Via Asiago. Tutto è partito in seguito ad una premessa di Fiorello: “Ieri è stata una cosa bellissima perché la Supercoppa italiana, tra due squadre italianissime, è stata giocata, così come dev’essere, a Riad. (…) E’ così, il Dio denaro. Ma l’avete vista la partita? Cioè, voglio dire. Pensa tu. Pensate un po’ se questa partita Inter-Milan fosse stata giocata a Milano. Invece no, Riad. Riad è un ...

Blackout nello studio di Viva Rai2 – Video E' questo quello che ha pensato Fiorello nella puntata odierna di Viva Rai2 quando ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Mentre parlava del match disputato ieri sera, lo showman si è trovato, ...No, non era uno sketch preparato dagli autori. Nella puntata del 19 gennaio 2023 di Viva Rai 2 arriva un blackout in diretta. «Io non so che cosa sia successo, io non so che cosa state vedendo e non ...