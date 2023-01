Black Out Vite Sospese riporta l’alta tensione e Alessandro Preziosi su Rai1 | quando andrà in onda la fiction?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023)Outsi prepara al suo debutto su. Di fatto la nuovaconoccuperà il prime time del lunedì che in queste settimane è stato impegnato da Il Nostro Generale e, quindi, prenderà il via lunedì e martedì 23 e 24 gennaio per poi andare avanti fino alla prima settimana di febbraio salvo complicazioni. Stabiliti i giorni in cuiinOut, parliamo un po’ della trama. Anche in questo caso la Rai non ha voluto rinunciare alla suspence e agli scenari mozzafiato del Trentino. Tra montagne e neve i personaggi della serie si districheranno in un mistery-drama ambientato in alta quota dove passeranno da clienti di un ...