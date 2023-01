Bimbo morto soffocato dopo aver ingoiato un tappo | oggi i funerali

Virgilio Notizie

Si terranno questo pomeriggio , nella chiesa della Salette di Fasano , i funerali di Nicolò, ildi 15 mesisoffocato dal tappo in gomma di una soluzione fisiologica che doveva essere utilizzata per l'aerosol al piccolino, reduce da una sindrome influenzale. Comunità sotto choc La ......soffocato ieri da un piccolo tappo di plastica incastrato in gola. L'ultimo saluto al ... E' bastato poco, un istante, ilha preso il tappino e lo ha messo in bocca. Il primo a intervenire è ... Fasano, bimbo di un anno ingerisce un tappo e muore soffocato: tragedia a Fasano Si terranno questo pomeriggio, nella chiesa della Salette di Fasano, i funerali di Nicolò, il bimbo di 15 mesi morto soffocato dal tappo in gomma di una soluzione fisiologica che doveva ...Un bimbo di un anno e mezzo è morto soffocato a Fasano, aveva ingerito un tappo di plastica che non gli ha lasciato scampo ...