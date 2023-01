Bimba nasce con sindrome insolita – 20 anni dopo viene ancora scambiata per una bambina

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tutti i genitori affrontano un’emozionante attesa di nove mesi prima che sia finalmente il momento di incontrare il piccolo fagottino di gioia che è cresciuto nella pancia della mamma. Semplicemente non c’è sensazione migliore di quando il bambino è finalmente nato ed accolto a questo mondo mondo e lo senti urlare per la prima volta. Ma per alcuni genitori, la nascita di un bambino può trasformarsi in qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare. Posted by Mary Kish on Saturday, January 18, 2020 Alla fine degli’90, Mary e Brad Kish, dell’Illinois, USA, aspettarono pazientemente di incontrare la loro figlia. Non c’erano stati problemi durante la gravidanza di Mary e il parto era andato bene. Non c’erano indicazioni che ci fosse qualcosa che non andava nella loro piccola figlia Michelle durante il parto. Ma quando ha aperto gli occhi, i medici ...