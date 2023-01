Bimba diventa blu e sta per morire | poi la gemella le mette braccio attorno | un “abbraccio” che cambia tutto

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Questa storia commovente racconta moltissimo del potere e dell’energia che abbiamo… e che possiamo condividere.è iniziato con il buon senso di un’infermiera. Lei è il motivo per cui oggi molti bambini sono vivi e forse è proprio lei l’eroina in questa storia. Questa commovente storia tra sorelle è comparsa per la prima volta più di 20 anni fa, ma è sempre bello leggerla. Non è facile trovare storie come questa, che dimostrano quanto possa essere potente l’amore. Quando sono nate le gemelle Kyrie e Brielle Jackson, con 12 settimane piene di anticipo, il loro futuro era incerto. La mamma Heidi Jackson ha tenuto in grembo le sue bambine solamente per 6 mesi prima che nascessero e finissero in TIN in un ospedale di Westminster, in Massachusetts, il 17 ottobre 1995. Le bambine sono state ricoverate subito in terapia intensiva in incubatrici separate per ...