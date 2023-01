Bidella pendolare | una bufala il caso di Giuseppina Giuliano? Le incongruenze

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ildellache fa Napoli Milano tutti i giorni sarebbe una fake news. Ieri, dopo che l’incredibile notizia è stata resa nota, gli utenti social si sono scatenati, cercando di verificare se quanto raccontato dasia effettivamente vero. La vita darisulterebbe più economica per, rispetto a un affitto a Milano, ma tante incogruenze sono state trovate nel racconto della giovane. La scuola dice che– lache farebbe lada Napoli a Milano per via degli affitti cari – ha fatto il viaggio solo due volte per poi mettersi in congedo. Più che delle condizioni di lavoro, questa storia parla del sistema di verifica dei giornali. — federico ...

Open

: il vero tema è ricongiungersi (legittimamente) ai familiari E qui c'è il vero problema. Perché concorso dopo concorso, selezione dopo selezione, nel sistema della scuola vengono ......così" di Alessio Mannino G iuseppina Giuliano è diventata lapiù famosa d'Italia: la storia della donna di 29 anni che fa su e giù da Napoli, dove vive, a Milano in cui lavora come, ... Bidella pendolare da Napoli a Milano I conti non tornano. E il lavoro «ad ogni costo» è contrario alle norme di ... Cara Giuseppina Giuliano, i conti non tornano. Hai ragione. Non parliamo dei 400 euro al mese per viaggiare sull'alta velocità, sui social i calcoli tra le offerte dei vari ...Confermato lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio. Lo hanno annunciato le organizzazioni dei gestori Faib, Fegica e Figisc-Anisa al termine dell'incontro presso il Ministero ...