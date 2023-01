Bidella pendolare | quello che non torna nel racconto dei giornali

Open

La giornata dellatra Napoli e Milano Giuseppina Giuliano ha spiegato che si alza alle 4 ogni mattina, va in stazione a prendere il Frecciarossa delle cinque per arrivare puntuale ...A differenza dei molti che decidono di vivere fuori città, nell'hinterland milanese o in città più economiche come Lodi, Novara o Pavia, Giuliano ha deciso di fare lalungo una delle tratte ... Bidella pendolare da Napoli a Milano I conti non tornano. E il lavoro «ad ogni costo» è contrario alle norme di ... Riascolta La bidella pendolare Napoli-Milano di MELOG - Il piacere del dubbio. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Tutte le informazioni del caso per approcciare meglio la vicenda della bidella che si reca a Milano da Napoli ogni giorno ...