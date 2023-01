Bidella pendolare Napoli-Milano | fake o verità? Cosa sappiamo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) È il trend dell'era social. Certe storie diventano virali e suscitano un dibattito. È il caso di Giuseppina Giuliano, l'operatrice scolastica di 29 anni che, intervistata dal quotidiano Il Giorno ha raccontato la sua particolare vita lavorativa. Una vita a saltare su e giù dal treno. Dain una delle tratte ferroviarie più lunghe della penisola:andata e ritorno. 800 chilometri percorsi ogni giorno per recarsi a lavoro, nel liceo artistico Boccioni del capoluogo lombardo. E se, come riportato dalla stessa donna nella seconda intervista alla testata milanese, a moltissime persone si è sciolto il cuore, per altre la storia non fila. Questione di conti economici basilari. Da quando è uscita la notizia, racconta la ragazza, «sono arrivate già chiamate di milanesi che vogliono offrirmi casa a un prezzo calmierato. Io ...

'Mi fate compagnia con qualche domanda' Inizia così il viaggio verso l'autocelebrazione del giornalista, che passa più tempo in treno della. Domande che fanno un po' male, visto ...Leggi anche "Prendo tutti i giorni il treno, costa meno dell'affitto": la storia di Giuseppina,da Napoli a Milano I conti però non tornano perché la cifra annunciata da Giuseppina è del ... Bidella pendolare da Napoli a Milano I conti non tornano. E il lavoro «ad ogni costo» è contrario alle norme di ... Una vita a saltare su e giù dal treno. Da pendolare in una delle tratte ferroviarie più lunghe della penisola: Napoli-Milano andata e ritorno. 800 chilometri percorsi ogni giorno per recarsi a lavoro, ...Sui social ci si lamenta della storia rilanciata dai quotidiani ma la giornalista, autrice dell'articolo, ha già spiegato di averla verificata. Tuttavia si nutrono ancora perplessità ...