Bidella pendolare | a Milano affitti stellari Ecco perché la casa è un lusso

La capitale economica d'Italia ha costi non più sostenibili anche per i lavoratori. Al primo posto c'è l'abitare: monolocali a oltre mille euro e singole per seicento ...Estratto dell'articolo di Violetta Fortunati per www.ilgiorno.it giuseppina giuliano 9 Non contano levatacce, ore trascorse in treno, cene consumate tra i vagoni: per porre un freno al carovita c'è ... Giuseppina Giuliano, la bidella pendolare da Napoli a Milano: «Treno costa meno di una stanza in affitto» La capitale economica d’Italia ha costi non più sostenibili anche per i lavoratori. Al primo posto c’è l’abitare: monolocali a oltre mille euro e singole per seicento euro ...Una storia che colpisce l’opinione pubblica ed evidenzia il tema mai abbastanza sottolineato del caro-affitti a Milano ...