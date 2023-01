Biathlon | vittoria non scontata per Dorothea Wierer | “Il vento mi metteva ansia | avevo le gambe pesanti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Grandeperad Anterselva. L’azzurra è tornata al successo sul ‘circuito di casa’ nello sprint, l’unica gara che le mancava sulla pista altoatesina. Una gara di grande livello da parte sua, rimontando nell’ultimo chilometro sulla francese Chloé Chevalier e vincendo per soli 2”8. “Sono molto contenta per oggi, non pensavo andasse così bene – afferma laai microfoni della Fisi – Sugli sci non mi sentivo tanto bene,lee nonuna sensazione super. Alla fine l’importante era il poligono, in cui ho lavorato bene con il doppio zero, ma ero molto preoccupata perché, all’inizio della gara, ilun po’ di“. In quale modo dunque è riuscita ...