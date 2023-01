Biathlon | super Wierer ad Anterselva | trionfo nella sprint - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'azzurra vince in casa la sprint di apertura della tappa di Anterselva, battute Chevalier e Oeberg. Tredicesima Lisa ...Podio, invece, sul quale sale Sørum tre anni dopo l'ultima volta (sprint final della Val Martello). Il classe 1998 potrebbe giocarsi anche la vittoria finale, ma un errore sanguinoso all'ultimo ... Biathlon, super Wierer ad Anterselva: trionfo nella sprint Le parole delle azzurre: "Sono molto contenta per oggi, non pensavo andasse così bene -le parole della Wierer - Sugli sci non mi sentivo tanto bene, avevo le gambe pesanti e non avevo una sensazione ...Arriva il weekend di Coppa del Mondo più atteso per gli appassionati italiani e non solo, quello di Anterselva. A distanza di tre anni dal Mondiale che regalò forti emozioni, con una Dorothea Wierer s ...