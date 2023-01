Biathlon | Lisa Vittozzi | “Sorpresa dalla fatica nel primo poligono | soddisfatta per la condizione”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Se la copertina di giornata è tutta per la grande vittoria di Dorothea Wierer ad Anterselva, non è da sottovalutare la buona prova da parte di. L’azzurra è arrivata tredicesima nello sprint di oggi, ma era partita ad handicap con due errori nel. Parte da lì una rimonta forsennata, portata a termine grazie al quinto tempo totale sugli sci. “Son stata un po’ stupida al– dichiara laalla Fisi – Ho preso bene i primi tre, poi lanel respiro mi ha un po’ preso die non sono riuscita a gestire gli ultimi due. Ci ho creduto, non ho mollato. Volevo girare la gara nel verso giusto, son contenta della serie in piedi e di aver finito bene sugli sci“. Nonostante il risultato non ...

NEVEITALIA.IT

Vittozzi ha chiuso in 13ª posizione: la sappadina è incappata in due errori al primo poligono, anche a causa del forte vento, mostrando però una grande forza mentale per riaprire la gara, senza ...Vittozzi ha chiuso in tredicesima posizione : la sappadina è incappata in due errori al primo poligono, anche a causa del forte vento, mostrando però una grande forza mentale per riaprire la ... Biathlon: la zampata di Wierer sulla Sprint di Anterselva, Lisa ... Se la copertina di giornata è tutta per la grande vittoria di Dorothea Wierer ad Anterselva, non è da sottovalutare la buona prova da parte di Lisa Vittozzi. L’azzurra è arrivata tredicesima nello ...Straordinaria Dorothea Wierer, vincitrice dello sprint femminile inaugurale della tappa di Coppa del mondo di biathlon ospitata ad Anterselva. In una delle migliori prestazioni stagionali, l'altoatesi ...