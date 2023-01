Bergamo | neve e centro chiuso mandano il traffico in tilt In azione i mezzi di Aprica

(Di giovedì 19 gennaio 2023). Laè arrivata anche in città giovedì mattina. Idisono subito entrati incon tre squadre, come previsto dal Pianoconcordato con il Comune di, per salare e rendere praticabili le strade della zona nord della città e dei Colli. Nella notteaveva ampiamente salato le strade della zona nord della città, soprattutto i quartieri di Valtesse, Valverde, i Colli eAlta, con due squadre all’opera. Le condizioni meteo sono cambiate in modo repentino nelle scorse ore: nella serata di mercoledì non era prevista alcuna precipitnevosa, ma i tecnici diavevano comunque avviato la salatura delle strade e delle aree maggiormente soggette alla ...

L'Eco di Bergamo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'inaugurazione dell'evento denominato "Brescia Capitale della cultura 2023", prevista dal 18 al 23 gennaio 2023, è stata emessa l'...Madonna dellae ...... giorno dell'inaugurazione diBrescia Capitale della cultura 2023 , le piogge e le nevicate dovrebbero essere ormai alle spalle. Persisteranno le temperature rigide. Lain Franciacorta ... La neve è arrivata in città, foto e video. Manda i tuoi scatti I primi fiocchi hanno iniziato a imbiancare i tetti di Bergamo attorno alle 10. Una nevicata durata un’oretta, che ha perso progressivamente intensità. In città i mezzi di Aprica sono entrati in ...Così come ampiamente annunciato la neve è arrivata anche in pianura e sulla città ... Questo significherà che per i giorni della grande festa per l’inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della ...