Beppe Grillo è un fantasma | ma il M5S gli rinnova il contratto da 300mila euro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen – Qual è il ruolo effettivo dinel Movimento 5 Stelle? Mistero della fede nei cinque corpi celesti. Da troppo tempo il guru fondatore si limita a qualche post social e a osservazioni criptiche sul suo blog, a suon di linguaggio onirico. Gli ultimi anni, il comico li ha passati in sordina, da maschera rassegnata, arrendevole, impietrita di fronte alle lotte intestine di un movimento annichilito e sfilacciato. Poi l’illusione della risalita, con il dignitoso risultato centrato il 25 settembre. Nulla più. Eppure, nonostante il distacco dalla politica attiva mostrato in questo lungo periodo,potrà contare ancora suldastipulato con la sua creatura. Cosìincasserà ancora ...

Il contratto da comunicatore stipulato da Beppe Grillo con il Movimento 5 Stelle sarà rinnovato. E così il comico potrà incassare anche nel prossino anni i trecentomila euro elargiti generosamente dal partito guidato da Giuseppe Conte. Covid, ...avrebbe il contratto coi 5 Stelle in scadenza. Per il Movimento, infatti, il comico si occupa di consulenza per la 'comunicazione'. Se da una parte c'è chi vuole la sua conferma, come il ... Grillo torna a fare il comico, ma M5S gli rinnova il contratto da 300mila euro