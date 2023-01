Beppe Convertini e Giovanni Angiolini | bacio d’Egitto

Puglia Press

Tra gli ospiti dell'evento, noto attore e presentatore televisivo del programma Rai "Linea Verde", oltre a dirigenti ed esponenti della Regione Basilicata, della Regione Calabria, ...All'evento, in programma sabato al Forvm Sports Center, partecipano, tra gli altri, Andrea Lo Cicero, Federico Moccia,Elisabetta Pellini, Nathalie Caldonazzo, Eleonora Daniele,e Manila Nazzaro. Gioco, divertimento e solidarietà. È questo il mix vincente che scenderà in campo sabato 21 gennaio con il Padel Vip Celebrities, il torneo che vedrà sportivi e ... Altamura-Beppe Convertini presenta Business Day Beppe Convertini presenta Business Day l'evento al Teatro Mangiatordi di Altamura sulle eccellenze del Business ...Le opportunità offerte dalla nuova PAC e le imprese agricole di successo locali saranno protagoniste a Matera grazie alla Rete Rurale Nazionale. Domani, giovedì 19 gennaio, la città lucana ospiterà in ...