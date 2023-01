Benzina | la serrata dei distributori il 25 e 26 Gestori vs Governo | profondamente delusi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) - Saranno chiusi anche i self service. Fallito il tentativo di mediazione del ministro Urso con le organizzazioni di categoria che accusano il. Per iresta l'obbligo di esporre un ...

Di fronte alla permanenza dell'obbligo di esporre il cartello che indica il prezzo medio dellaa livello nazionale, i distributori confermano ladel 25 e 26 gennaio prossimi. Lo stop interesserà anche gli impianti self service ma assicurerà i servizi minimi essenziali. ...- Saranno chiusi anche i self service. Fallito il tentativo di mediazione del ministro Urso con le organizzazioni di categoria che accusano il governo. Per i gestori resta l'obbligo di esporre un ... Benzinai, (ri)confermato lo stop del 25 e 26 gennaio. “Il cartello con i prezzi medi nazionali crea… Sciopero benzinai, ora è ufficiale. E' stata confermata la due giorni di stop all'attività delle pompe, prevista per mercoledì ...Incontro tra Urso e i rivenditori. Il prezzo medio non andrà più esposto, sanzioni più mirate. I gestori però aspettano di vedere ...