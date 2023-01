Benzina in aumento | arriva un bonus trasporti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’dei prezzi dei carburanti per effetto della mancata proroga del taglio delle accise apre ad altre soluzioni L’dei prezzi dei carburanti causati dalla reintroduzione dell’accisa ordinaria sugli stessi ha generato non poche polemiche. Nel paese si è alzato un vero e proprio polverone e non solo dalle opposizioni politiche. Le associazioni dei consumatori L'articolo proviene da Consumatore.com.

SicurAUTO.it

...die gasolio. Dopo i ritocchi di ieri, oggi è il market leader Eni a intervenire sui listini. Salgono dunque le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Ancora in decisole ...Danilo Loria - - > "Undi circa 350 in media per famiglia. Questo è il risultato relativo ai rincari sul carburante ... Calabria , in relazione agli ultimi aumenti sul caro. Si sta ... Aumento benzina: come cambia l’esposizione dei prezzi ai distributori Anche nella giornata odierna si registra un leggero rialzo dei prezzi di benzina e diesel, così come un aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Qu ...Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo un ritocco al rialzo di ...