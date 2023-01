Benzene oltre i limiti a Taranto | Acciaierie d’Italia nega responsabilità E “suggerisce” all’Arpa un altro colpevole | la raffineria Eni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Noi con le emissioni dinon c’entriamo nulla. Controllate l’Eni. È quanto, in estrema sintesi ha risposto, la società che gestisce l’ex Ilva di, ad Arpa Puglia che il 5 gennaio scorso aveva inviato una nota nella quale imponeva alla fabbrica di adottare “tutti i possibili interventi correttivi di riduzione delle emissioni dida parte dello stabilimento siderurgico”. Confermando che negli ultimi anni i valori diregistrati dalle centraline erano costantemente aumentate, i tecnici l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale aveva infatti individuato negli impianti dell’ex Ilva la fonte di emissioni della pericolosa sostanza che Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha classificato come “cancerogeno certo per ...

...rispettato il limite previsto dalla normativa italiana ed europea di non più di 35 giorni..., monossido di carbonio e biossido di zolfo si attestano ormai da anni ampiamente sotto i limiti ......rispettato il limite previsto dalla normativa italiana ed europea di non più di 35 giorni..., monossido di carbonio e biossido di zolfo si attestano ormai da anni ampiamente sotto i limiti. Benzene oltre i limiti a Taranto, Acciaierie d’Italia nega responsabilità Il Comitato civico noleggia un misuratore per un mese e denuncia picchi fino a 20 volte la soglia consentita Valori di benzene nell’aria fino a picchi di quasi venti volte il valore consentito. In un ...Nessuno sforamento del biossido di azoto e in miglioramento anche Pm10 e Pm2.5. Domani l’ultimo “Focus” partecipativo ...