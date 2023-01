Benevento | tiktoker subisce un furto mentre è in live

Leggi su anteprima24

era in diretta su TikTok per mostrare uno dei suoi tutorial per realizzare torte decorate, la cakedesigner Valentina Colnago ha vissuto nel pomeriggio di ieri attimi di paura. Ad un certo punto ha sentito dei rumori provenire dalla porta del laboratorio, nel centro storico di. "Ma voi lo sentite 'sto rumore?", ha detto la creator alla chat. "Ma è un tipo con l'ombrello! Ma che paura!" ha esclamato. Poi ha aggiunto: "Adesso chiudo anche la porta dell'ufficio. Io sono chiusa dentro ma c'è un tipo con l'ombrello che sbatte. Chiamate la polizia? No, tutto a posto, nel caso sono in diretta, sono in compagnia". E poi lo choc finale. "No raga, ma cos'è 'sto rumore? Chi è? Mi sto cag*ndo addosso. Ma ci sono delle impronte", ha esclamato Valentina. La diretta si è poi interrotta all'improvviso per via della ...