Benevento | fischia Serra col Genoa | Valeri al var | la Strega e Glik tremano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrima gara casalinga del 2023 per il. Sabato (ore 14) i giallorossi riceveranno la visita delal “Ciro Vigorito”. A dirigere l’incontro tra giallorossi e rossoblù è stato designato Marcodi Torino, alla prima stagionale con lase si esclude la gara vinta con il Frosinone (2-1) all’andata, quando il piemontese era il responsabile var. Per trovare l’ultimo precedente in campo bisogna risalire alla stagione 2019/20: ildi Inzaghi espugnò di misura il “San Vito-Marulla” di Cosenza, superando l’allora formazione di Braglia con una rete di Insigne, nonostante l’espulsione di Volta.è un fischietto che porta sostanzialmente bene ai sanniti, considerando che nei nove precedenti lo score racconta di quattro vittorie e ...