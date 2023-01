Benevento | continue aggressioni alla moglie | emessa misura cautelare per 57enne

(Di giovedì 19 gennaio 2023): eseguitadi avvicinamento per un. In un’occasione, aveva aggredito lacon violenza causando un trama cranico-facciale, ematomi e contusioni multiple. A seguito di una mirata e articolata attività d’indagine coordinata dProcura della Repubblica di, i Carabinieri dinel primo pomeriggio odierno, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della

2a News

...di martedì e che continua a causare danni in numerose zone sia in provincia che a. Resta ... sono in strada per perlustrare i corsi d'acqua a causa delleprecipitazioni che anche ...Commenta per primo Lerassicurazioni derivanti dalla dirigenza e dalla guida tecnica del Genoa circa la ...in questi giorni molti attenti nel vagliare profili alternativi all'ex die ... Benevento, continue aggressioni alla moglie: emessa misura ... A seguito di una mirata e articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri di Benevento ..."Quell'ala del cimitero franata - commenta il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Riccio - insisteva su un torrente 'a secco' che con le abbondanti ...