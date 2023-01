Benevento 5 | ingaggiato l’uruguaiano ‘Lucho’ | “Convinto da Nitti”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GG Team Wear5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Josè Luciano Cosentino. Il giocatore è già aed ha sostenuto i primi allenamenti agli ordini di mister Lorenzo. – Nato a Montevideo (Uruguay) il 2 Febbraio 1997, il laterale-pivot ha indossato le maglie di Club Malvin e Boston River nel suo paese. Vanta oltre trenta presenze con la nazionale uruguaiana. Cosentino ha già giocato in Italia ma a calcio, mentre è la sua prima esperienza nel futsal nel Belpaese. – «Sono molto felice ed emozionato per questa mia prima volta in Italia nel futsal – dice.- Volevo farlo da tempo ma per gli studi non sono riuscito: è veramente un sogno essere qui. Cosa mi ha spinto a scegliere il progetto? Tantissime cose. Mi è bastata la ...

