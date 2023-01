Belen | duro confronto con i paparazzi | «Mi gira il ca**o e basta» E gli hater la attaccano | che squallore

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 19 gennaio 2023)nell’occhio del ciclone. Un rapporto difficile quello tra la showgirl argentina e i: più volteRodriguez si è mostrata stizzita e irritata dalla loro presenza.tiene molto alla sua vita privata, per questo motivo in passato avrebbe discusso con ichiedendo loro di non invadere la sua sfera privata, specialmente in un contesto in cui si trova insieme ai figli. Il video pubblicato dalla showgirl su Instagram mentre passeggia con Luna Marì al parco ha scatenato diverse polemiche. Sorpresa dai, diversi utenti le hanno criticato un atteggiamento poco spontaneo e da «diva», ai quali la Rodriguez ha scelto di replicare.Rodriguez, le risposte agliIl video mostrain una ...