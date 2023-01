Bed&Bike | un nuovo modo per scoprire la Val Cavallina

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Casazza. Offrire un’opportunità di turismo slow ed eco-sostenibile per promuovere le bellezze della ‘sua’ Val. Questo l’obiettivo di Walter Negrinelli, 41 anni, residente a Berzo San Fermo, imprenditore della Negrinelli Fausto Srl insieme ai fratelli Claudio e Silvia e fautore delprogetto che porterà nel comune del paese bergamasco unlocale Bed & Bike. Insieme ad un gruppo di imprenditori locali Negrinelli ha ritirato all’asta un condominio abbandonato nel comune di Casazza e ha presentato un progetto che in pochi mesi trasformerà l’edificio in un moderno alloggio a consumo zero. Sul tetto della struttura verranno infatti installati dei pannelli fotovoltaici che produrranno energia sufficiente a soddisfare l’intero consumo energetico dell’edificio. La costruzione ospiterà dieci bilocali da quattro posti ...

LA NAZIONE

Controlli serrati, a Maiori: nell'ambito del monitoraggio coordinato dall'Ufficio Tributi con il supporto dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, il comando di Polizia Locale Costa ...PHC Group was an early partner of ReMDO's RegeneratOR Test, providing advanced tissue processing technology and support to help researchers with prototyping and product development. The ... Bed & breakfast da nababbi e un centro commerciale I Rossi del Fiorino e la famiglia Franchi pronti a recuperare due aree degradate. Il restyling della palazzina Delpino e del complesso di via Garibaldi ...Luca Morelli, infermiere "rock" durante il Covid ma oggi esclusivamente imprenditore di un Bed and Breakfast: l'intervista a Novella ...