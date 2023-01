Bed&Bike | un nuovo modo per scoprire la Val Cavallina

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Casazza. Offrire un’opportunità di turismo slow ed eco-sostenibile per promuovere le bellezze della ‘sua’ Val. Questo l’obiettivo di Walter Negrinelli, 41 anni, residente a Berzo San Fermo, imprenditore della Negrinelli Fausto Srl insieme ai fratelli Claudio e Silvia e fautore delprogetto che porterà nel comune del paese bergamasco unlocale Bed & Bike. Insieme ad un gruppo di imprenditori locali Negrinelli ha ritirato all’asta un condominio abbandonato nel comune di Casazza e ha presentato un progetto che in pochi mesi trasformerà l’edificio in un moderno alloggio a consumo zero. Sul tetto della struttura verranno infatti installati dei pannelli fotovoltaici che produrranno energia sufficiente a soddisfare l’intero consumo energetico dell’edificio. La costruzione ospiterà dieci bilocali da quattro posti ...

