Bce | Lagarde | ' inflazione ancora troppo alta | avanti con rialzi tassi'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - "Nonostante "le notizie più positive arrivate nelle ultime settimane l'ha numerialti: alla Bce valutiamo tutti gli elementi che la compongono ma da qualunque parte la si guardi restaelevata. Restiamo determinati a riportarla al 2% in maniera ordinata, abbiamo già alzato i nostridel 2,50 e rimarremo su questo percorso fino a quando a non sarà scesa". Lo afferma la presidente della Bce Christineintervenendo a un dibattito al World Economic Forum di Davos, riconoscendo che "non vediamo un disggio delle aspettative, ma non possiamo rischiare".

